Justin Theroux (46) findet Tattoos rattenscharf! Der ehemalige Liebste von Schauspielerin Jennifer Aniston (49) hat sich den ganzen Rücken mit haltbarer Farbe verschönern lassen. Jedes Schulterblatt ziert ein anderes Tier: rechts eine Taube, links eine Ratte. Fans, die glauben, bei diesem tätowierten Paar handele es sich um die Lieblingstiere des "Mulholland Drive"-Darstellers, sind aber ganz schön schief gewickelt! Im Gegenteil, Justin hält die Tiergattungen sogar für Ungeziefer. Warum er sich trotzdem für diese lebenslange Körperkunst entschieden hat? Aus Liebe!

Aber nicht zu Ex Jennifer. Nein, Justin gehen seine Hunde über alles! Der Hollywoodstar hat sein Herz an die Hunderasse American Pitbull Terrier verloren, einer Kreuzung aus Terrier und Bulldogge. Diese Hunde wurden speziell zu dem Zweck gezüchtet, Ratten zu fangen. Und das sei der liebste Sport seiner verstorbenen Hündin gewesen, wie Justin während des Vulture Festivals verriet: "Ich hatte also diese zwei Hunde, beide aus dem Tierschutz, Pitbulls, Pitbull-Mischlinge. Und als sie starben, habe ich die Hälfte meines Rückens dem einen und die andere Hälfte dem anderen gewidmet. Es ist also ein Bild einer Ratte, weil mein Hund Ratten im Washington Square Park getötet hat." Das sei aber kein Spaß gewesen, sondern furchtbar. Obwohl die Hündin darin gut gewesen sei, damit der Stadt New York gegen das Ungeziefer sogar einen Gefallen getan habe.

Die Taube stehe für den anderen verstorbenen Liebling des Schauspielers. Momentan teilt sich Justin mit Jen das Sorgerecht für die vier verbliebenen Hunde des Paars. Drei der Vierbeiner wohnen bei der Schauspielerin, nur Pitbull Erin lebt derzeit bei Justin. Wie findet ihr Gedenk-Tattoos für Tiere? Stimmt ab!

Getty Images/ Mark Davis Jennifer Aniston und Ehemann Justin Theroux bei den Critics' Choice Awards 2016 in Santa Monica

Instagram / justintheroux Justin Theroux und Hund Pooma

Instagram / justintheroux Sophie und Dolly, Justin Theroux' und Jennifer Anistons Hunde

