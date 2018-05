In Sachen Germany's next Topmodel ist Elena Carrière (22) Expertin. Das Model nahm 2016 selbst an der Castingshow teil und belegte den zweiten Platz. Inzwischen hat die Sendung eine ganz frische Siegerin: Toni Dreher-Adenuga (18) ist Germany's Next Topmodel 2018. Ob die hübsche Stuttgarterin wohl zurecht gewonnen hat? Promiflash traf Kollegin Elena beim Launch von Lena Gerckes (30) Palmolive-Pflegeserie – und sie verriet: "Ich finde es natürlich auch super, dass sie gewonnen hat, weil es mal wieder zeigt: Okay, Farbige werden doch akzeptiert in der Modelwelt."



