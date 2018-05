Johannes Haller musste die Kuppelshow Bachelor in Paradise nach vier Episoden verlassen. Mit Svenja von Wrese schwebte der Blondschopf vergangene Woche noch auf Wolke sieben, aber in der jüngsten Folge rückte ihm die Kosmetikerin wohl etwas zu sehr auf die Pelle. Gefrustet von der Zurückweisung überreichte sie ihre Rose Michael Bauer (27) und sorgte so dafür, dass Johannes seine Koffer packen musste. Carolin Ehrensberger richtet nach der Entscheidung ein paar aufmunternde Worte an den Hobbysegler.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Blondine nun ein Foto mit Johannes und schrieb dazu: "Johannes – ab nach Deutschland mit Dir! Im Paradise war nicht die richtige für dich, aber – ICH – bin das auch nicht, wir sind Freunde. Wer weiß, vielleicht findest du schon bald deine große Liebe." Während der Show ist diese enge Freundschaft – zumindest im TV – nicht so breitgetreten worden. Allerdings deuten die Hashtags #mallorca und #friendship an, dass die zwei im Anschluss an die Dreharbeiten zusammen geurlaubt haben.

Auch Johannes' Insel-Flirt Yeliz Koc soll mit von der Partie gewesen sein. Durch mehrere Fotos der beiden Singles wurde erst kürzlich gemunkelt, dass sie nach der Kuppelshow doch noch zueinandergefunden haben. Und damit wäre Carolins Prophezeiung, dass der Unternehmer schon bald eine neue Partnerin finden wird, längst eingetroffen.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de

MG RTL D Svenja von Wrese und Johannes Haller in der dritten Folge von "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D Johannes Haller und Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

