Jeder Harry Potter-Fan kennt sie: Evanna Lynch (26) spielte die verrückte Luna Lovegood in der magischen Welt nach J.K. Rowling (52). Als die blonde Irin damals im fünften Film der Erfolgsreihe zum allerersten Mal auf den Kinoleinwänden zu sehen war, war sie gerade mal süße 16! Und ihre Rolle war nicht gerade eine Schönheit – mit blasser Haut, superlangen Haaren und merkwürdigen Klamotten stolperte sie durch Hogwarts. Doch das ist längst vorbei. Evanna hat sich inzwischen zu einer hübschen jungen Frau gemausert!

Die Schauspielerin postet regelmäßig Selfies auf ihrem Instagram-Account. Ihre langen, blonden und liebenswürdig zotteligen Haare hat die 26-Jährige behalten, ansonsten erinnert nicht mehr viel an "Crazy Luna": Stylish präsentiert sich Evanna ihren Followern in engen Kleidern und sexy Posen – keine merkwürdigen kunterbunten Ohrringe und keine kreisrunde rosa Brille mehr. Mittlerweile kann sich "Loony Lovegood" gekonnt in Szene setzen und verzaubert ihre Fans auf ganz andere Art.

Damit ist sie nicht der einzige "Harry Potter"-Star, der mit den Jahren richtig hot geworden ist: Auch Neville-Darsteller Matthew Lewis (28) sieht nicht mehr aus wie sein rundlicher Tollpatschcharakter mit den schiefen Zähnen. Mittlerweile verdreht der Schauspieler sicherlich vielen Ladys den Kopf. Für die gibt es aber bittere Nachrichten: Der Brite ist vergangenen Monat unter die Haube gekommen!

Chris Jackson/Getty Images Der "Harry Potter"-Cast 2007

Roberto Gonzales/Universal Orlando via Getty Images Evanna Lynch bei einer "Harry Potter"-Fankonferenz

Gustavo Caballero / Freier Fotograf Schauspieler Matthew Lewis 2014 in Orlando

