Das Rätselraten geht weiter! Am Donnerstag tauchten Bilder von Michelle Hunziker (41) auf, die die Gerüchteküche erneut zum Brodeln brachten: Ist die schöne Moderatorin zum vierten Mal schwanger? Die dreifache Mama macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich noch einen Spross mit ihrem Mann Tomaso Trussardi wünscht. Jetzt postete Michelle selbst ein Foto, das für Wirbel sorgt: Zeigt sie hier ein Babybäuchlein?

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine einen Schnappschuss aus dem Fahrstuhl. Was an dieser Aufnahme ins Auge springt: Unter dem gepunkteten Kleid, das an der Hüfte tailliert ist, ist eine Wölbung erkennbar! Das Pic verzierte Michelle mit den Worten "love, love, love!" Ob die bunte Bildbeschriftung und die vermeintlich rundere Körpermitte etwas mit weiterem Nachwuchs für die 41-Jährige zu tun haben könnten? Michelle äußerte sich bisher noch nicht zu den Spekulationen.

Seit die Paparazzi-Bilder von Michelle im beigen Kleid die Runde gemacht haben, steht für die Promiflash-Leser fest: Das TV-Gesicht erwartet sein viertes Wunder! In einer Umfrage (Stand 1. Juni) sind 81,2 Prozent davon überzeugt, dass sich ihre drei Mädels Aurora (21), Sole (4) und Celeste (3) auf ein Geschwisterchen freuen können. Nur 18,8 Prozent glauben, dass das Dress, das Michelle in Italien getragen hat, ungünstig gefallen ist.

star.press/WENN.com Michelle Hunziker in Mailand im Mai 2018

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit Ehemann Tomaso Trussardi und ihren Töchtern Celeste & Sole

star.press/WENN.com Michelle Hunziker in Mailand

