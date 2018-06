Eine riesige Körpermitte hält sie nicht vom Sport ab! Was am Anfang nur ein süßes Gerücht war, stellte sich dank Paparazzi-Schnappschüssen schnell als wahr heraus: Chloe Green ist schwanger. Die Topshop-Erbin erwartet Nachwuchs von ihrem Freund und Mugshot-Hottie Jeremy Meeks (34). Mittlerweile trägt die 27-Jährige schon eine XXL-Babykugel vor sich her – auf Besuche im Fitness-Studio will sie deshalb aber nicht verzichten.

Mit ihren Followern auf Instagram teilte Chloe einige Aufnahmen aus dem Gym. Eines zeigt die schwangere Blondine in einem Spagat beim Dehnen, was ihr trotz ihres großen Bauches offenbar keine Schwierigkeiten bereitete. In einem weiteren Bild schrieb die angebliche Verlobte von Jeremy, dass sie momentan kein Ausdauertraining machen würde, dafür aber hart an ihren Beinen gearbeitet hätte.

Zuletzt lichteten Fotografen die werdende Mama noch in deutlich entspannteren Situationen ab. Vor wenigen Tagen hatte Chloe noch zusammen mit ihrem Schatz, einigen prominenten Gästen und ihrem Vater einen Ausflug auf dessen Yacht im Wert von 100 Millionen Pfund vor Monaco genossen.

Frederick M. Brown / Getty Images Chloe Green und Jeremy Meeks bei der Princess Grace Awards Gala

Anzeige

Chris Jackson / Getty Images Chloe Green, Topshop-Erbin

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images Chloe Green und ihre Eltern Sir Philip Green und Lady Tina Green

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de