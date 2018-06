Sorry, Mädels – aber Reality-TV-Hottie Brody Jenner (34) ist offiziell weg vom Markt! Bereits seit Monaten hatte es Gerüchte gegeben, dass der attraktive Sohn von Ex-Olympia-Star Bruce Jenner (68), jetzt Caitlyn Jenner (68), seine Freundin Kaitlynn Carter endlich zur Frau nehmen wolle. Die jüngsten Schlagzeilen hatten dann damit schockiert, dass sein Vater und auch seine jüngeren Halbschwestern Kendall (22) und Kylie Jenner (20) nicht zu der romantischen Festivität kommen wollten – und tatsächlich: Brody und Kaitlynn haben unter der Sonne Indonesiens OHNE seinen berühmten Anhang ja gesagt!

Wie People jetzt berichtet, haben sich der 34-Jährige und seine langjährige Freundin bei einer idyllischen Zeremonie auf der Insel Nihi Sumba in den Hafen der Ehe getraut. Mit von der Partie sollen neben Brodys Bruder Brandon Jenner (36) und seiner Mutter Linda Thompson (68) weitere 50 enge Freunde und Familienmitglieder gewesen sein. Statt einer einfachen Party ließen die Turteltauben es vier Tage am Stück krachen – inklusive einem Pferderennen am Strand und einer Feier ganz in Weiß.

Transgenderstar Caitlyn hatte wenige Tage vor dem Event wegen eines Businesstermins abgesagt. Erst am Freitag war dann bekannt geworden, dass auch Kendall und Kylie mit Abwesenheit glänzen würden – letztere gab als Grund ihr neugeborenes Töchterchen Stormi an, wegen dem sie nicht mal eben nach Asien jetten könne.

