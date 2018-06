Da mussten Juliette (36) und Ehemann Salvatore Greco (38) noch mal umdisponieren. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2013 und ihrer ersten gemeinsamen Tochter nur drei Monate später erwartet das Schauspieler-Ehepaar momentan seinen zweiten Nachwuchs. Echten Fans der Alles was zählt-Stars stellt sich da natürlich eine ganz wichtige Frage: Welches Geschlecht hat das Ungeborene wohl? Darüber gibt Juliette jetzt selbst Aufschluss!

In einem Facebook-Livestream zur Serie verrät die baldige Zweifach-Mama, dass es bezüglich des Babygeschlechts ziemliche Verwirrung gegeben hat: "Also, uns haben sie gesagt, es wird auf jeden Fall ein Mädchen – absolut." Das Schicksal wollte es aber anders mit den werdenden Eltern: "Eine Woche später kriegte ich einen Anruf [...] und dann hieß es: Herzlichen Glückwunsch, die Ergebnisse sind da, es ist ein Junge." Natürlich haben sich beide auch über diese Nachricht gefreut, mussten ihre Pläne allerdings etwas ändern.

Schließlich hatten sie und ihr Mann zu diesem Zeitpunkt allen schon gesagt, wie der Nachwuchs heißen soll, auch erste rosa Schnuller habe Juliette zu diesem Zeitpunkt bereits gekauft. Nichtsdestotrotz erklärt sie weiter: "Jetzt wissen wir, es wird ein Junge, freuen uns aber sehr darüber, dass wir beides erleben dürfen." Im August können sie den kleinen Racker dann auf der Welt begrüßen. Auch für ihn steht der Name schon fest. Den will Juliette aber noch nicht verraten, sie gibt nur so viel preis: Es wird etwas Italienisches.

Instagram / salvatoregreco4u Salvatore, Juliette und Luana Greco

Anzeige

Instagram / juliettegreco Juliette und Salvatore Greco

Anzeige

Facebook/ Juliette Greco Juliette Greco mit ihrem Ehemann Salvatore Greco

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de