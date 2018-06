Es flossen Tränen! Kein Wunder – die Alles was zählt-Darsteller Juliette (36) und Salvatore Greco (38) werden zum zweiten Mal Eltern. Fünf Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Luana erwarten sie wieder Nachwuchs. Lange wird es auch nicht mehr dauern, denn Juliette ist bereits im siebten Monat. Ein guter Zeitpunkt, um auf den Beginn der Schwangerschaft zurückzublicken: Wie hat Salvatore vom erneuten Babyglück erfahren?

Im Facebook-Livestream zur RTL-Serie plauderte die Blondine über den entscheidenden Moment: Sie hatte sich vorgenommen, sich etwas Spezielles auszudenken, weil sie den Test heimlich alleine gemach hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre Eltern bei ihr und ihrem Mann zu Besuch – aber am Ende kam alles anders, als geplant. "Sie saßen unten am Frühstückstisch und ich dachte: 'Ok, ich sage nichts, ich warte noch, bis wir zu zweit sind.' Na ja, dann bin ich heruntergegangen und habe es ihm wortlos hingelegt. Mehr hätte ich auch gar nicht geschafft und dann haben wir beide geheult", erzählte sie den AWZ-Fans im Netz.

Bei ihrem Töchterlein war es anders. Damals hatten Juliette und Salvatore den Test zusammen gemacht. Ihre Prinzessin kam im März 2013 zur Welt. Ein Geschwisterchen bekommt die kleine Luana voraussichtlich im August. Sie darf sich über ein Brüderchen freuen.

Instagram / salvatoregreco4u Salvatore, Juliette und Luana Greco

RTL Juliette Greco, Ehemann Salvatore und die gemeinsame Tochter Luana auf einem Urlaubsfoto von 2016

Cinamon Red / WENN Schauspielerin Juliette Greco beim "Alles was zählt"-Fantreffen 2017

