In wenigen Monaten werden Julian Claßen (25) und Bibi Heinicke (25) zum ersten Mal Eltern. Nachdem die beiden die Schwangerschaft lange geheim hielten, geben sie ihren Followern nun regelmäßige Babyupdates. Die werdenden Eltern stecken schon mitten in den Vorbereitungen auf den gemeinsamen Nachwuchs. Neben süßen Kinderklamotten haben die Turteltauben auch schon ein paar Möbel besorgt. Das zukünftige Kinderzimmer nimmt also langsam Gestalt an.

"Wir haben jetzt schon so Bilder bestellt für die Wand – mit so einem Elefanten und so Luftballons. Also wir haben schon ein paar Sachen dadrin stehen", erzählt Julian in seinem neusten YouTube-Clip. Ein bisschen Arbeit liegt bis zur Geburt ihres Sohnes aber noch vor den werdenden Eltern, denn aktuell nutzen sie den besagten Raum noch als Büro. Und dementsprechend stehen die geshoppten Teile noch aufgestapelt in der Ecke.

Ein wenig dauert es ja auch noch, bis der kleine Mann das Licht der Welt erblickt. Schließlich ist Bibi erst im sechsten Schwangerschaftsmonat. Trotzdem kann sie ihr Babybäuchlein mittlerweile nicht mehr verstecken. Und erst kürzlich berichtete die Influencerin, dass ihr Söhnchen ihr schon erste kleine Tritte gibt.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / julienco_ Julian Claßen bei der Verkündung des Baby-Geschlechts

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

