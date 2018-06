Sind die süßen Gerüchte wahr? Vor wenigen Wochen gaben sich Herzogin Meghan (36) und Prinz Harry (33) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Als ihr ehemaliger Suits-Kollege durfte natürlich auch Patrick J. Adams (36) mit seinr Frau Troian Bellisario (32) in der Kappelle Platz nehmen. Dort sorgte eine winzige Rundung unter dem Kleid des Pretty Little Liars-Stars für Baby-Spekulationen. Jetzt wurde die Brünette im Badeanzug gesichtet – und das mit einer kleinen Wölbung!

Patrick und seine Liebste genießen aktuell die Sonne in Griechenland. Dort wurden die Verliebten von Paparazzi erwischt und abgelichtet. Auf den Strand-Schnappschüssen läuft Troian ins Meer und plantscht mit ihrem Ehemann. Auffällig auf den Bildern: Unter dem dunklen Einteiler scheint die sonst so schmale Körpermitte der Schauspielerin etwas runder als sonst! Beim Stadtbummel versteckte die 32-Jährige ein mögliches Bäuchlein in einer weißen Latzhose. Die vermeintlichen Eltern in spe äußerten sich bisher noch nicht den zu den Nachwuchsspekulationen.

Troian und Patrick gaben 2014 ihre Verlobung bekannt. Für ihre Hochzeit rund zwei Jahre später luden die Turteltauben ihre Gäste zu einem ganzen Partywochenende nach Kalifornien ein. Ein paar Tage nach ihrem Jawort machte Troian ihrem Schatz eine rührende Liebeserklärung via Social Media: "Ich kann wirklich sagen, dass ich in meinem Leben noch nie drei schönere oder glücklichere Tage hatte, und was noch großartiger ist, dass ich inmitten davon, meinen besten Freund geheiratet habe."

Ian West - WPA Pool/Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Hochzeit von Harry und Meghan

Anzeige

WENN Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei den Teen Choice Awards 2016

Anzeige

Instagram/zacharyquinto Troian Bellisario und Patrick J. Adams bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de