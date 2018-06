Ob ein doppeltes Jawort besser hält? Ende Februar traute sich Kat Von D (36), mit Leafar Seyer einen zweiten Ehe-Anlauf zu starten und trat mit dem Sänger der Band Prayers in einer kurzen Zeremonie vor den Altar. Nun haben die beiden Verliebten ihr Ehegelübde aufgefrischt und noch mal geheiratet: Kat kündigte diese freudige Nachricht erst am Samstag auf ihrem Social-Media-Profil an!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 36-Jährige ein Foto von drei roten Nelken. "Leafar Seyer und ich werden unsere Hochzeit im Kreise unserer engsten Freunde und der Familie feiern", schrieb die Tattoo-Künstlerin zu ihrem Post. Vor allem die Blumen haben eine ganz besondere Bedeutung für ihren Gatten und sollen ihr ganzes Glück repräsentieren. "Alles, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass ich so dankbar für meine Freunde und meinen liebenden Ehemann bin", kam Kat aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Ihre Liebe wird demnächst auch mit einem Baby-Boy gekrönt, den die zwei schon sehnlichst erwarten. Erst Anfang Mai gab Katherine von Drachenberg, wie die Make-up-Queen mit bürgerlichen Namen heißt, ihre Schwangerschaft bekannt. Kurze Zeit später verriet das Model auch gleich den Namen ihres ungeborenen Sprosses: Der Kleine soll nach seinem Daddy benannt werden – Leafar oder Rafael. So lautet der Geburtsname des Musikers.

Instagram / thekatvond Kat Von D und Leafar Seyer

Instagram / thekatvond Leafar Seyer und Kat Von D

Instagram / thekatvond Kat Von D und Leafar Seyer

