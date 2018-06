Auch diese Fotos werden Johnny Depps (54) Fans nicht beruhigen! Schon vor einigen Tagen geriet der Schauspieler aufgrund seiner körperlichen Verfassung in die Schlagzeilen. Auf Bildern, die vor einem Konzert mit den Hollywood Vampires in Russland entstanden waren, wirkte die Filmikone total abgemagert. Im Zuge dieser Europatournee wird der Kinodarsteller am Montagabend nun mit seinen Bandkollegen Joe Perry (67) und Alice Cooper (70) in Berlin auf der Bühne stehen. Bereits am Sonntag wurden die Musiker in der deutschen Hauptstadt gesichtet: Auch auf diesen Schnappschüssen sah der 54-Jährige total abgekämpft aus. Wird ihm der stressige Touralltag einfach zu viel?



