Nie wieder gemeinsame Songs von Sarah (25) und Pietro Lombardi (25)? Beide Musiker starten gerade solo durch. Sarah rührt Fans mit ihrer Ballade "Genau hier", während Pietro seine Follower mit "Phänomenal" zum Tanzen bringt. Bei so viel Erfolg wird es doch sicher bald wieder Zeit für ein Duett des Noch-Ehepaares, oder? Schließlich haben die zwei schon früher im Doppelpack Musik gemacht. Wer erinnert sich nicht an Sarah-und-Pie-Klassiker wie "I Miss You"? Promiflash hat im Interview mit Pietro nachgehakt und die Antwort des Sängers war eindeutig: "Nein, ich glaube, Musik machen wir nicht mehr zusammen."



