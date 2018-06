Hat Johanna Klum (37) ihren Sohnemann schon geboren? Die Moderatorin ist bereits Mama einer fast dreijährigen Tochter. Aktuell freut sich die Beauty auf weiteren Familienzuwachs: Die TV-Bekanntheit erwartet einen kleinen Jungen! Vor wenigen Wochen wurde ihre Schwangerschaft von einem besorgniserregenden Ereignis getrübt – Johanna hatte viel zu früh starke Wehen, die aber zum Glück schnell wieder abgeflaut sind. Seitdem verfolgen ihre Fans gespannt Johannas Zustand via Social Media und fragen sich langsam: Ist ihr Baby-Boy mittlerweile auf der Welt?

Neun Monate trägt Johanna ihren Knirps nun schon unter ihrem Herzen – die wachsende XXL-Babykugel wurde in den letzten Wochen auf ihren Bildern im Netz immer präsenter. Ob sich der kleine Mann bereits auf den Weg gemacht hat? Auf ihrem Instagram-Account gibt das Got to Dance-Gesicht jetzt Entwarnung: "Kleines Babybauch-Update, weil so viele gerade so oft fragen: Baby ist noch drin!" Doch lange kann es bis zur Geburt nicht mehr dauern – kein Wunder also, dass Johanna aktuell ein Wechselbad der Gefühle durchlebt: "Laune sehr gut, solange ich mich nicht bewegen muss. Sonst eine gute Mischung aus Vorfreude, Schlafmangel, Ungeduld, Euphorie, Sorge und Hunger."

Auf die Ankunft ihres Würmchens scheint Johanna schon bestens vorbereitet zu sein – bis auf einen Punkt: Wie sie erst kürzlich auf Social Media schrieb, haben sie und der Daddy ihres Babys sich noch immer nicht auf einen Namen für ihr Söhnchen geeinigt.

Facebook / Johanna Klum Johanna Klum zeigt ihren Babybauch

Instagram / johannaklum Johanna Klum, Moderatorin

Instagram / johannaklum Johanna Klum, Moderatorin

