Am vergangenen Freitag wurde bei Let's Dance" bis zum Schluss gezittert. Schließlich ging es in der Sendung um den Einzug ins Finale des Tanzwettbewerbs. Am Ende reichte es für Schauspielerin Julia Dietze (37) und ihren Profitänzer Massimo Sinató (37) nicht und das Paar schied aus. Erich Klann (31) und sein Schützling Judith Williams (45) schafften den Sprung in die Gruppe der letzten Drei. Doch für Erich ist es nun ungewohnt, nicht mehr gegen seinen Kollegen Massimo anzutreten.

Auf Instagram äußerte sich der Tanzlehrer jetzt zu dem Aus seines Konkurrenten, gegen den er seit 2011 kämpft – und beide kamen jeweils ziemlich weit: "Schon seltsam, dass ich ein Finale tanze ohne dich an meiner Seite, Mo! Du gibst immer alles und dafür schätze ich Dich!" In Erichs Augen habe der 37-Jährige einfach eine grandiose Leistung abgerufen. Obwohl die zwei auf dem Parkett erbitterte Gegner seien, drücken sie sich immer gegenseitig die Daumen. "Dafür habe ich dich lieb! Und vor allem: Ich weiß, du gönnst mir das Finale", betonte Erich weiter.

Doch der Tänzer hatte nicht nur freundschaftliche Worte für seinen langjährigen Weggefährten übrig. Auch seiner Tanzpartnerin machte er große Komplimente für ihren harten Einsatz im täglichen Training. Der 31-Jährige hat sogar schon einen Plan, wie er mit Judith den "Let's Dance"-Sieg holen kann.

Florian Ebener/Getty Images Julia Dietze, Massimo Sinató, Barbara Meier und Sergiu Luca im Halbfinale von "Let's Dance"

MG RTL D / Guido Engels Halbfinal-Kandidaten bei "Let' Dance"

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann im Halbfinale von "Let's Dance"

