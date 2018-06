Holla, die Waldfee – dieser Body kann sich sehen lassen! Aus Unter uns kennt man Timothy Boldt (27) eigentlich als spießigen BWL-Studenten mit Poloshirts und Anzug – doch auf Social Media zeigte sich der Schauspieler jetzt zur Freude seiner Fans von einer ganz anderen Seite: Die Sportskanone lüftete sein bis jetzt verborgen gebliebenes Sixpack, das tatsächlich bei einigen Usern prompt für Schnappatmung sorgte...

Dass der Ringo-Darsteller regelmäßig trainiert, bleibt bei diesem Bild wohl außer Frage. Doch auf Instagram gab sich der gebürtige Hamburger jetzt ganz bescheiden. Auf einem Pic posiert er mit seinem Trainer und Mucki-Kumpel Phil und kommentierte den Schnappschuss mit: "Er hat einige Killer-Bauchmuskeln und ich... Ich habe einen langen Weg vor mir." Die Follower waren sich allerdings sofort einig: Timothy muss sich auch nicht verstecken! "So wie du jetzt aussiehst, ist doch optimal! Mehr brauchst du eigentlich gar nicht", "Schick schick, kann sich sehen lassen" und "Finde deinen Bauch viel schöner als seinen", schmachteten sie los.

Nach diesem Post darf sich Timothy wahrscheinlich über reihenweise weibliche Fan-Post freuen – doch steht er überhaupt auf Frauen? Diese Frage werden sich schon zahlreiche Zuschauer gestellt haben, denn in der Vorabendserie ist seine Rolle bisexuell. "Ich schätze unsere Fans schon intelligent genug ein, um unterscheiden zu können, dass das, was ich in meinem Job mache, als Schauspieler, eine andere Sache ist als mein Privatleben", erklärte er vor einiger Zeit im Promiflash-Interview.

RTL / Stefan Behrens Timothy Boldt bei "Unter uns"

Oliver Hardt/Getty Images Timothy Boldt auf der Helden-des-Alltags-Gala 2015

MG RTL D "Unter uns"-Darsteller Timothy Boldt und Lars Steinhöfel als Ringo und Easy

