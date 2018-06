Hui, so sexy haben ihre Fans die Sängerin LeAnn Rimes (35) bestimmt noch nie gesehen! Die "Can't fight the Moonlight"-Interpretin zeigte sich kürzlich vor einem Auftritt in der Bar The Abbey in West Hollywood ganz schön freizügig. In einem hellblauen Hauch von Nichts präsentierte sie ihren durchtrainierten Körper vor den Kameras der Paparazzi. Ganz deutlich war die ebenfalls blassblaue Lingerie der Musikerin durch den Stoff des Kleides im 70er-Jahre-Stil zu sehen. Heiß, heißer, LeAnn!

Dass die Sängerin ihren Hammer-Body sehen lassen kann, zeigte sie schon früher bei diversen Strandurlauben. Doch verpackt in dieses verruchte Outfit wirkt die Beauty gleich noch mal eine Nummer mysteriöser, heißer, einfach zum Niederknien! Um so auszusehen, lässt LeAnn den Schweiß aber auch regelmäßig fließen. Laut Boston Herald ist sie ein Profi am Springseil und liebt es, Softball zu spielen.

Ganz nah bewundern darf diesen Anblick natürlich nur Ehemann Eddie Cibrian (44). Doch auch der bietet seiner Ehefrau einen ganz besonderen Leckerbissen: "Ich bin verrückt nach dem Hintern meines Mannes!" Wie findet ihr das Outfit des Country-Stars? Stimmt ab!

Splash News Sängerin LeAnn Rimes

Anzeige

starsurf / Splash News LeAnn Rimes

Anzeige

Nikki Nelson / WENN.com LeAnn Rimes und Eddie Cibrian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de