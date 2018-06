Ariana Grande (24) ist kaum wiederzuerkennen! Die hübsche US-Amerikanerin ziert aktuell das Cover der Juliausgabe der britischen Zeitschrift Vogue – auf dem Foto sieht die Sängerin aber ganz anders aus als sonst: Die 24-Jährige trägt ausnahmsweise mal keinen hohen Pferdeschwanz und keinen dicken Lidstrich auf den Augen! Stattdessen wurde ihr schönes Gesicht mit einem natürlicheren Make-up und offenen Haaren in Szene gesetzt. Die Promiflash-Leser haben entschieden, dass sie diesen Look an Ariana feiern!

Die Abstimmung, ob die Musikerin mit dem natürlichen Look, oder wie sonst üblich aufgestylt, besser aussieht, fiel eindeutig aus: Von 1.235 Stimmen insgesamt (Stand 05.06.2018) sprachen sich ganze 86 Prozent (1.067 Personen) für Aris Coverstyle aus! Die Promiflash-Leser lieben ihre offenen Haare und das Make-up in leichten Nude-Tönen an ihr. Nur 14 Prozent (168 Personen) mögen ihr übliches Markenzeichen, den Pferdeschwanz, lieber. Ob die Beauty jetzt vielleicht häufiger auf die dezentere Style-Variante zurückgreifen wird, bleibt abzuwarten – ihre Fans wären jedenfalls, wie dieses Ergebnis zeigt, total hingerissen!

Auch auf Instagram machen ihre Follower der "Problem"-Interpretin große Komplimente für den ungewohnten Look: "Wow! Du bist so schön! Du solltest dich immer so zeigen!" , "Du siehst so zwar komplett verändert aus, aber sogar noch viel besser", lauten nur einige der begeisterten Kommentare.

Valerie Macon / Getty Images Ariana Grande, internationale Sängerin

WENN Ariana Grande bei den 2016 MTV Video Music Awards

Pacific Coast News/WENN.com Ariana Grande bei den Grammy Awards

