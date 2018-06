Ist er der coole Kumpeltyp oder doch mehr der ernste Aufpasser? Liam Payne (24) lebt momentan im absoluten Glücksrausch: Mit seiner Liebsten Cheryl Cole (34) hat der Ex-One Direction-Sänger einen kleinen Sohn namens Bear, der erst vor wenigen Tagen seinen ersten Geburtstag feiern konnte. Für den Musiker steht seine kleine Familie seit der Geburt seines Kindes an erster Stelle: Er möchte immer für seinen Spross da sein! Doch welchem Erziehungsstil folgt Liam eigentlich als Papa?

Im exklusiven Promiflash-Interview hat der "For You"-Interpret seine Vaterqualitäten eingeschätzt. "Ich bin superstreng", gestand Liam. Doch obwohl der 24-Jährige stets ein wachsames Auge auf seinen Knirps hat, stehen bei ihm im Umgang mit Bear Spaß und Spiel ganz weit oben! "Ich versuche, ihn so oft wie möglich zum Lachen zu bringen. Er liebt Tanzen und Musik. Immer wenn ich allein mit ihm bin, hole ich die Bluetooth-Boxen raus und mache Musik an – dann hat er immer eine gute Zeit."

Doch obwohl Liam seinen musikbegeisterten Spross über alles liebt – der Songwriter würde momentan nicht auf die Idee kommen, ein Lied über Bear zu schreiben. Solange sein Kleiner noch nicht selbst entscheiden könne, wolle Liam ihm die Blamage durch einen womöglich viel zu kitschigen Track ersparen.

Liam Payne Musiker Liam Payne mit seinem Sohn

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne

John Rainford / WENN.com Liam Payne beim Radio 1's Biggest Weekend Festival in Swansea im Mai 2018

