Sarah Lombardi (25) spricht zum ersten Mal offen über ihren neuen Freund! Am Dienstagabend hat die Ex von Pietro Lombardi (25) für eine echte Sensation in den sozialen Netzwerken gesorgt: Rund anderthalb Jahre nach der schmutzigen Trennung von ihrem Noch-Ehemann hat sie tatsächlich wieder eine neue Liebe gefunden. Die News hat dafür gesorgt, dass Sarah mit einer echten Liebeswelle überschwämmt wurde. Dafür belohnt sie ihre Follower auf Instagram jetzt mit ersten Details über ihren Roberto: "Ja, was soll ich sagen, ich mache da eigentlich kein großes Geheimnis draus: Ich bin verliebt. Wir haben uns Ende letzten Jahres schon kennengelernt."



