Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht! Es ist schon über ein Jahr her, dass Fußballstar Cristiano Ronaldo (33) zum zweiten Mal Vater wurde und das gleich doppelt – eine Leihmutter hatte die beiden Kinder des Real-Madrid-Kickers ausgetragen. Am Mittwoch feierten die Sprösslinge Eva (1) und Mateo (1) ihren ersten Geburtstag. Bei dieser Party fehlte es an nichts, nur Papa Cristiano war nicht mit von der Partie.

Georgina Rodriguez (23), die Freundin des mehrmaligen Weltfußballers, vertrat den Familienvater und postete die Bilder der Sause auf Instagram. Ein riesiges Aufgebot an Freunden und Familie feierte das Zwillingspaar – und die zwei schienen ihren Spaß gehabt zu haben. Mit bunten Partyhüten auf dem Kopf wippten die Geburtstagskinder ganz aufgeregt in ihren Hochstühlen herum und gaben einen superniedlichen Anblick ab. "Herzlichen Glückwunsch an Eva und Mateo zu ihrem ersten Geburtstag. Wir sind die glücklichsten Eltern der Welt. Ihr macht unser Leben perfekt. Ihr seid ein Segen", schrieb das Model, mit dem der Profisportler im November des vergangenen Jahres noch ein weiteres Kind bekommen hat, unter die B-Bay-Fotos.

Aber wo war eigentlich der hotte Superstar? Der fünfmalige Champions-League-Sieger verweilt derzeit bei der portugiesischen Nationalmannschaft. Mit seinem Team bereitet sich der 33-Jährige auf die Weltmeisterschaft in Russland vor. Als aktuelle Europameister reisen die Portugiesen vermutlich mit großen Ambitionen zu dem Turnier.

Instagram / georginagio Eva, Alana Martina, Mateo, Cristiano Junior und Georgina Rodriguez

Instagram / georginagio Eva und Mateo Ronaldo bei ihrer ersten Geburtstagsfeier

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine portugiesischen Teamkollegen

