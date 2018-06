Victoria Beckham (44) ist eine Vierfachmami! Gemeinsam mit Ehemann David Beckham (43) hat sie drei Jungs: Brooklyn (19), Romeo (15) und Cruz (13) sowie Töchterchen Harper (6). In der Öffentlichkeit und via Social Media zeigt sie sich stets stolz mit ihren Sprösslingen. Manchmal erlaubt sie sich mit ihnen aber auch kleine Späßchen, so wie kürzlich wieder: Victoria machte sich unter einem Foto über das Bärtchen ihres Sohnes Brooklyn lustig!

Auf dem Bild, das die Designerin vergangenen Dienstag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, ist sie Arm in Arm mit ihrem Ältesten zu sehen. Auf dem Kinn und über der Oberlippe des 19-Jährigen sprießen aktuell ein paar Härchen. Mama Beckham ist von diesem Bartwuchs anscheinend nicht sehr beeindruckt und witzelte über ihren Sohn: "Ist das ein Schnurrbart, den du dir da stehen lassen willst?" Dahinter setzte die 44-Jährige lachende Smileys – wie gemein! Brooklyn hat, zumindest via Social Media, nichts darauf erwidert, nimmt den Seitenhieb aber hoffentlich mit Humor. Ihre Fans finden die kleine Stichelei gegen den Oberlippenflaum des Jungfotografen jedenfalls superlustig, wie die Kommentare unter dem Post zeigen.

Dass Vici gerne witzige Schnappschüsse ihrer Family postet, hat sie diese Woche bereits gezeigt: Via Fotobearbeitung hat sie den Kopf ihres Mannes auf den Körper der kleinen Harper gepackt – das gibt ein richtig lustiges Bild ab!

Pascal Le Segretain/Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Paris Fashion Week

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn in New York City

Instagram / victoriabeckham Harper Beckham mit David Beckham Maske

