Sind sie schon jetzt das Traumpaar bei Bachelor in Paradise? Kommenden Mittwoch geht das Kuppelformat ins große Finale. Und während der Großteil der Singles häufig recht unentschlossen war, was die Partnerwahl anging, waren sich zumindest zwei Kandidaten von Anfang an sicher – Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco. Seit der ersten Folge turteln die zwei miteinander und wirken schon ein wenig verliebt. Das zeigt jetzt auch ein süßer Clip, den Domenico postete.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 35-Jährige ein kurzes Video mit den wohl schönsten Momenten, die er in der Show mit Evelyn hatte. Die Aufnahmen dokumentieren die verschiedenen Phasen ihres Kennenlernens, vom ersten Gespräch am Strand bis hin zu einem romantischen Picknick in der jüngsten Folge. Ist das etwa der Beginn einer großen Liebe?

Erst kürzlich wurden die zwei Turteltauben bei einem Date am Kölner Rhein erwischt. Auf den Fotos wirken Domenico und Evelyn ziemlich vertraut. Sie scheinen sich in der Show auf Ko Samui gesucht und gefunden zu haben. Und auch die Promiflash-Leser waren in einer Umfrage sicher: Von allen Couples haben die zwei das größte Traumpaar-Potenzial. Knapp 70 Prozent stimmten für die quirlige Blondine und den Frankfurter.

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Promiflash Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki in Köln

