Sebastian Fobe (32) sorgt für Ärger im Paradies! Der Hottie turtelte in der fünften Folge der TV-Kuppelshow Bachelor in Paradise schon mit der sechsten Rosen-Lady. Auf eine Dame festlegen? Das ist aktuell wohl nicht in Sebis Sinne. Mitstreiter Paul Janke (36) kritisierte den 1,90-Meter-Mann jetzt scharf. Treibt Sebi etwa ein falsches Spiel? In der vergangenen Show am Mittwoch datete er Neuzugang Janika Jäcke (29) und erzählte ihr, dass er schon seit Beginn der Sendung sehnsüchtig auf ihren Einzug gewartet habe. Jetzt äußert sich BiP-Kollege und Ex- Bachelor Paul dazu auf Instagram: Er hält Sebis Geständnis für eine Lüge!



