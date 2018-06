Ihr lang ersehnter Kinderwunsch wird schon bald in Erfüllung gehen: Schauspielerin Eva Longoria (43) ist hochschwanger und wartet gemeinsam mit Ehemann José Antonio Bastón (50) schon sehnsüchtig auf ihren Nachwuchs. Die werdende Mama genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen – schlemmt nach Herzenslust und präsentiert ihren Babybauch stolz auf diversen roten Teppichen. Nun wurde Eva bei einem Spaziergang mit ihrem Liebsten gesichtet.

Superverliebt und Händchen haltend – so schlenderten Eva und ihr José laut dem Online-Portal Just Jared am vergangenen Donnerstag durch die Straßen in Beverly Hills. Die Schwangere trug ein enges, blaues Kleid mit einem offenen weißen Hemd darüber, dazu Hut und Sonnenbrille. Seine linke Hand hatte der Desperate Housewives-Star schützend auf den kugelrunden Bauch gelegt. Die Eltern in spe warfen sich immer wieder verliebte Blicke zu und wirkten ziemlich gelöst und locker.

Doch auch, wenn die Freude auf ihren Sohn riesig ist, scheint die Schwangerschaft mittlerweile an Evas Kräften zu zehren. Erst vor Kurzem berichtete die 43-Jährige, dass sie sich in letzter Zeit einfach nicht mehr wohl fühle und versuche, die Geburt zu beschleunigen. "Ich gehe jeden Tag laufen, in der Hoffnung, dass das mein Baby schneller zur Welt bringt", verriet sie in ihrer Instagram-Story.

