Caona Freier gönnte sich für ihren großen Tag gleich zwei Outfits – und strahlte in beiden wie eine Prinzessin! Am Donnerstag heiratete die Blondine den ehemaligen Bachelor Leonard Freier (33). Während der Unternehmer in einem weinroten Anzug vor dem Altar auf seine Liebste wartete, schritt diese in einem Traum in Weiß den Gang zu ihm hinunter. Nach der romantischen Trauung zog sich die Braut dann um – zur Party präsentierte sie sich in einem knappen Dress!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte eine Freundin der Berlinerin diesen besonderen Tag der zwei Turteltauben. Neben zahlreichen Eindrücken von der Zeremonie, der anschließende Feier und dem Festessen gab es auch Impressionen von der Party am Abend. Und für die hatte sich die Mama der kleinen Aurora noch einmal so richtig in Schale geworfen: Caona trug einen kurzen, weißen Fummel inklusive Blingbling-Dekolleté mit reichlich Glitzer – der nur noch von ihrem glücklichen Lächeln überstrahlt wurde!

Leonard gefiel seine Angetraute in beiden Kleidern gut – der einstige Rosenverteiler war auch sehr gerührt von den emotionalen Momenten am Nachmittag: "Es war der wunderschönste Tag der Welt mit der wunderschönsten Braut!", erklärte er nach der Eheschließung im Promiflash-Interview.

Instagram / caona_m Leonard Freier und Caona bei ihrer Hochzeit

Instagram / caona_m Caona und ihr Vater auf dem Weg zum Altar

Instagram / leonard.freier Leonard Freier

