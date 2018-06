Ist die WM 2018 schon jetzt phänomenal? Dank Pietro Lombardi (25) zumindest musikalisch, denn der Sänger macht aus seinem Single-Hit "Phänomenal" eine Fußballweltmeisterschafts-Edition. Nachdem der Papa des kleinen Alessios (2) seine Fans vor wenigen Tagen den Vorschlag unterbreitet hat, aus seinem Sommerhit eine zusätzliche WM-Version zu machen, kann er sich vor Begeisterungsstürmen kaum retten. Kein Wunder also, dass Pie diese spontane Idee in die Tat umsetzt: Mit DSDS-Vocalcoach und "Phänomenal"-Produzent Philippe Bühler (36) war der Superstar von 2011 jetzt sogar schon im Tonstudio.

Lange müssen die Anhänger des Cappy-Trägers auf die phänomenale Fußball-Hymne nicht mehr warten. Songschreiber Philippe – der den DSDS-Fans durch seine Castingshow-Teilnahme 2003 bekannt sein dürfte – postete auf Instagram ein gemeinsames Selfie mit Pietro aus dem Tonstudio – und verrät: "Mission beendet! Was ein Ritt heute! Die WM kann kommen!" Wenn alles nach Plan läuft, soll die Special-Version von "Phänomenal" am 15. Juli Release feiern.

Mit dem Song möchte sich Pietro bei seinen Fans für den Support der vergangenen Wochen bedanken: "Das schönste Gefühl ist, dass ich gerade keinen Druck habe. Im Sinne von, wir müssen krass charten etc. Das ist einfach nur eine WM-Version für euch, weil ihr euch das gewünscht habt", erklärt der Sänger auf Instagram. Doch es kommt noch besser: Am kommenden Sonntag dreht der ehemalige Global Gladiators-Kandidat das Musikvideo zum WM-Song und einige Fans des gebürtigen Karlsruhers gibt es sogar die Möglichkeit darin mitzuwirken. Per Mail können sich die Interessenten beim 25-Jährigen melden und 40 Leute haben am Ende das Glück Teil des "Phänomenal"-Hypes zu werden.

2018 RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG © 2018 RTL2 / Eric Przybilla; Polydor/Island Pietro Lombardis Single "Phänomenal"

Instagram / philippe_heithier Philippe Bühler, deutscher Produzent, Songwriter und Vocalcoach

Cinamon Red/WENN.com Pietro Lombardi beim "Schauinsland Reisen"-Cup in Gummersbach

