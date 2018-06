Dass Elena Miras und Mike Heiter sich auf ihr Baby freuen, ist kaum zu übersehen. Ihre Fans halten die beiden regelmäßig mit Babykugel-Schnappschüssen auf dem Laufenden. Nachdem die Mama in spe erst vor Kurzem verkündet hat, dass Mike zu ihr in die Schweiz ziehen wird, ist ihr Glück perfekt. Mittlerweile ist Elena bereits in der 33. Schwangerschaftswoche. Somit beginnt für sie jetzt der neunte Monat.

Auf Instagram postete die Schwarzhaarige jetzt ein Foto mit ihrem Babybauch. "Ich freue mich schon so sehr, dich kennenzulernen. Meine Maus ist inzwischen schon richtig groß", schreibt sie. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin strahlt über das ganze Gesicht. "Es geht alles so schnell, die Zeit rennt mir davon. Noch wenige Wochen und wir sind zu dritt."

Dass Elena sich auf ihren Nachwuchs freut, ist kaum zu übersehen. Doch auch Bald-Papa Mike ist überglücklich. Auch er postete ein Bild, in dem er das Babybäuchlein seiner Angebeteten küsst: "Papa freut sich schon, dich endlich auf dem Arm zu haben, meine kleine Prinzessin. Wir warten auf dich."

