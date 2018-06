Das Leben als Junggeselle geht Paul Janke (36) mittlerweile gehörig auf den Keks. 2012 hatte er als Der Bachelor seine große Liebe im TV gesucht. Leider sollte es mit seiner Auserwählten Anja Polzer (34) nicht lange halten. Auch bei Bachelor in Paradise sieht es für den Blondschopf momentan nicht rosig aus. Mit dem Single-Dasein soll aber bald Schluss sein – und das am liebsten heute als morgen!

Dass man als lediger Gast auf einer Hochzeit sentimental wird, ist kein Geheimnis – das musste auch Paul jetzt am eigenen Leib erfahren. "Hochzeit, hat schon was. Wird Zeit für mich", hielt der 36-Jährige auf Instagram fest und teilte dazu einen Schnappschuss von sich im schicken Anzug. Doch der gebürtige Hamburger schmachtet nicht nur nach seiner Traumfrau. "Und Bachelor-Babys", ergänzte er den Post und versah das Ganze mit einem roten Herz-Emoji. "Du wirst mit Sicherheit deine Braut finden", sprach eine Followerin ihm gleich Mut zu.

Auch wenn sich der Ex-Rosenkavalier nach einer Partnerin an seiner Seite sehnt, jede Frau würde er nicht nehmen: "Klar, man wird auch im Alter wählerischer und anspruchsvoller und man weiß eigentlich schon genauer, was man nicht möchte. Und da fällt natürlich schon viel raus. Aber ich bin dann auch jemand, ich bin dann wirklich lieber alleine, als so eine halbgare Sache zu machen", verriet er gegenüber Bunte.

Clemens Bilan / Getty Images Paul Janke im Dezember 2016

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ex-Bachelor

Cinamon Red/WENN.com Paul Janke beim Megapark-Opening auf Mallorca 2017

