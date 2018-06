In weniger als einer Woche ist es so weit: Dann beginnt die Fußball-WM in Russland und für etwas mehr als einen Monat kämpfen 32 Teams aus aller Welt um den begehrten Goldpokal. Die deutsche Mannschaft reist mit einer schwierigen Mission im Gepäck an. Sie will den Weltmeistertitel verteidigen. Ein Spieler wird in dem Turnier wohl auf einen besonderen Trick zurückgreifen: Julian Draxler (24) kickt nie, ohne vorher einige Spritzer Parfum aufzutragen.

Wie der Mittelfeldspieler im Dienste von Paris St. Germain jetzt gegenüber Bunte verriet, sei ihm ein gepflegtes Äußeres und ein angenehmer Körperduft sehr wichtig. "Das gebietet auch der Respekt dem anderen gegenüber", erklärte der Nationalspieler. Dabei sei es völlig egal, ob es sich um ein Training oder ein Pflichtspiel handele – seinen Lieblingsduft habe er immer dabei. Das könnten seine Mitspieler allerdings nicht ganz nachvollziehen. "Jeder hat ja vorm Spiel ein Ritual und ich greife eben meistens noch mal zum Kulturbeutel in meinem Spind und nehme zwei, drei Sprühstöße Parfum. Das gibt mir ein Glücksgefühl", offenbarte der Ex-Schalker.

Ob für "Die Mannschaft" dann auch ein Duft von Sieg in der Luft liegt? Immerhin hat Julian gute Chancen, in der Startelf zu stehen. Weil Bundestrainer Joachim Löw (58) Leroy Sané aussortierte, ist der 24-Jährige nun eine von nur zwei Optionen auf der linken Außenbahn.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Julian Draxler und das DFB-Team nach dem Confed-Cup-Sieg

Anzeige

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images Julian Draxler (r.) im Spiel gegen Monaco

Anzeige

Splash News Leroy Sané und Julian Draxler auf dem Weg ins WM-Trainingslager in Südtirol

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de