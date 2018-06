Dieses Paar ist ein echtes Dreamteam! Ekaterina Leonova (31) und Ingolf Lück (60) sicherten sich am Freitagabend bei Let's Dance den Sieg. Die Profitänzerin hat somit als Erste zwei Titel hintereinander eingeheimst und der Comedian ist der älteste Gewinner des Wettbewerbs in Deutschland. Aber bedeutet das Ende der Show auch das Aus als Tanzpaar? Nicht unbedingt. Die beiden könnten auch in Zukunft zusammen übers Parkett schweben.

Wie die Choreografin nach dem Finale im Promiflash-Interview verriet, könne sie sich durchaus vorstellen, auch weiterhin mit dem Schauspieler zu tanzen. Mit ihrem Partner der vergangenen Staffel sei das ja schließlich auch noch der Fall. "Ich hab schon eine Anfrage mit Ingolf bekommen, aber da wir im Finale tanzen durften, mussten wir dafür trainieren und absagen", erklärte Ekat. Das habe sich, wie man weiß, gelohnt.

Dass die 31-Jährige mit dem TV-Gesicht so ein gutes Duo bilden würde, hätte wohl kaum jemand erwartet. Bei der Teameinteilung in der ersten Sendung wirkte die Beauty nämlich nicht gerade begeistert. Ihre unterkühlte Reaktion habe jedoch nur an ihrer Verletzung und nicht an Ingolf selbst gelegen.

Florian Ebener / Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance", 2018

