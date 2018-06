Der diesjährige Let's Dance-Gewinner Ingolf Lück (60) hält sich für nicht so talentiert, wie seine Konkurrenz! Der 60-Jährige tanzte sich zusammen mit Ekaterina Leonova (31) am vergangenen Freitag zum Sieg der aktuellen Showstaffel und überraschte mit seiner stetig besser werdenden Leistung nicht nur sich selbst, sondern sicher auch einige Zuschauer. Was ihn trotz vermeintlich fehlendem Können an die Spitze gebracht hat, kann er sich nur so erklären: Seinen Hüftschwung perfektionierte Ingolf allein mit Fleiß!

"Wir haben jeden Tag trainiert, ich habe im Trainigsraum gewohnt", verriet der bisher älteste "Let's Dance"-Champion der Geschichte gegenüber Bild. Seine Einstellung im Wettkampf habe ihm seine Mutter nahegelegt, wie er weiter berichtete: "Sie hat früher schon gesagt: 'Du bist nicht ganz so talentiert wie andere, du wirst ein bisschen mehr arbeiten müssen in deinem Leben.' Deswegen versuche ich immer ein bisschen mehr zu machen, als es eigentlich sein müsste." Offensichtlich ein Erfolgsrezept, Ingolf durfte im Finale den heiß begehrten Pokal in den Händen halten.

Der Preis für die wochenlange Konzentration auf die Sendung sei jedoch, dass andere Dinge auf der Strecke blieben: "Für mich gab es nur 'Let's Dance'. Ich habe auf meinem Auto immer noch Winterreifen und mein Rasen muss unbedingt gemäht werden. Ich war im Tunnel, kam zu nichts anderem", gab der Bielefelder zu. Auch körperlich machte sich das bemerkbar – ganze sechs Kilo habe der Comedian durch die Show-Teilnahme abgenommen.

Florian Ebener / Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück in der vierten "Let's Dance"-Show

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Ingolf Lück, Kandidat bei "Let's Dance" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de