Kommen bei Denise Kappès jetzt die ersten Schwangerschafts-Wehwehchen zutage? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erwartet gerade ihr erstes Kind zusammen mit Noch-Ehemann Pascal Kappès. Seit die Beziehung mit dem Berlin - Tag & Nacht-Star vor wenigen Tagen offiziell in die Brüche gegangen ist, konzentriert sich die brünette Schönheit nur noch auf ihren ungeborenen Sohn. Doch genau der scheint ihr nun im Bauch ordentlich zu schaffen zu machen – Denise schläft in letzter Zeit ziemlich schlecht!

Auf ihrem Instagram-Account gab der TV-Star ein Schwanger-Update – und momentan scheint Denise Probleme zu haben, abends einzuschlafen. "Ich glaube, mein Körper stellt schon jetzt auf einen kurzen und ständig unterbrochenen Schlaf ein. Kann das in der 22. SSW sein?", suchte sie bei ihren Fans Rat. Darauf, dass sie erst einmal nicht mehr durchschlafen wird, wenn ihr Babyboy auf der Welt ist, scheint sich die Ex-Kuppelshow-Kandidatin bereits eingestellt zu haben. Doch mit dem Ruhedefizit kommt die 27-Jährige offenbar so gar nicht zurecht.

Mit ihrem Problemchen ist Denise nicht allein. Unter ihrem Beitrag meldeten sich Dutzende Muttis zu Wort, denen es in den Wochen vor der Geburt ähnlich erging. "Schlaf, solange du noch kannst. Bei mir wurde es dann am Ende so, dass ich nicht mehr richtig pennen konnte", kommentierte eine Userin verständnisvoll.

Instagram / denise_temlitz_official & pascal.kappes Denise und Pascal Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, deutsches TV-Sternchen

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-"Bachelor"-Kandidatin

