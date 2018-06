Rührendes Liebesstatement auf der Bühne! Powercouple Jay-Z (48) und Beyoncé (36) feierten in diesem Jahr bereits ihren zehnten Hochzeitstag. Dabei war es nicht immer einfach für die Musiker. Erst vor Kurzem gab Jay-Z zu, seiner Frau fremdgegangen zu sein. Mittlerweile wirken die dreifachen Eltern aber glücklicher denn je. Für ihren Jahrestag dachten sie sich nun etwas ganz Besonderes aus: Sie erneuerten ihre Ehegelübde – und ließen ihre Fans daran teilhaben!

Die Sängerin und der Rapper stehen zurzeit für ihre "On The Run II"-Tour gemeinsam auf der Bühne. Bei einem Konzert im britischen Cardiff hatten sie jetzt eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans im Gepäck: Mit einem Video gaben sie ganz intime Einblicke in ihr Privatleben. Wie die Zeitung Mirror berichtet, zeigten sie dem Publikum dabei unter anderem einen Clip aus ihrer zweiten Hochzeitszeremonie. Aber auch private Aufnahmen von ihrer Tochter Blue Ivy (6) und Fotos mit ihren Zwillingen Rumi und Sir waren dabei.

Eine Zeitlang gab es Gerüchte, dass es sich bei den beiden Babys in diesem Clip in Wirklichkeit gar nicht um Beys und Jay-Zs Sprösslinge handeln soll. Mittlerweile hat Oma Tina Knowles (64) die ganze Sache aber aufgeklärt: In dem Video sind tatsächlich die echten Rumi und Sir zu sehen!

Splash News Beyoncé und Jay-Z bei einem Konzert in Cardiff

Splash News Beyoncé und Jay-Z mit ihren Zwillingen Rumi und Sir bei ihrer "On The Run II"-Tour

Splash News Beyoncé und Jay-Z bei ihrer "On The Run II"-Tour

