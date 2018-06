Kino-Debüt für Samuel Koch (30)! Seit dem 26. April flimmert der Schauspieler im Film "Draußen in meinem Kopf" unter der Regie von Eibe Maleen Krebs über die deutschen Leinwände. Seine Rolle als der an Muskelschwund leidende Sven wird der gebürtige Neuwieder in guter Erinnerung behalten. Promiflash traf den 30-Jährigen beim Produzenten-Sommerfest in Berlin und dort verriet er: "Wenn ich zurückdenke an die Dreharbeiten, denke ich an viele intensive und vor allem auch schön-witzige Momente."



