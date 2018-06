Endlich steht der Dancing Star 2018 fest: Ingolf Lück (60) konnte sich am vergangenen Wochenende bei Let's Dance die begehrte Tanztrophäe holen. Für Aufsehen sorgte in dieser Staffel aber vor allem Neu-Moderatorin Victoria Swarovski (24). Als Ersatz für Sylvie Meis kam die Kristall-Erbin zwar längst nicht bei jedem Zuschauer gut an, mit ihren schönen Outfits konnte sie dann aber trotzdem meistens überzeugen – meistens! Promiflash präsentiert noch einmal Vicis verschiedene "Let's Dance"-Outfits. Stimmt ab, welches euch am besten gefallen hat!

Show 1

Ihr Moderationsdebüt gab die Sängerin bei der großen Kennenlernshow Anfang März, für die sie eine Menge Kritik einstecken musste. Ihr knallrotes Spitzenkleid kam hingegen bei den meisten Zuschauern ziemlich gut an.

Show 11

Dieses Mal stand, zumindest in Vicis Garderobe, offenbar alles unter dem Motto Flowerpower. Das Highlight des coolen Hippie-Outfits bilden allerdings die knallgelben High Heels und die coole Wallemähne – und natürlich ihr pralles Dekolleté.

Show 10

Auch in Runde zehn des Tanzspektakels konnte die Blondine wieder richtig glänzen. Dieses Mal allerdings mit dem totalen Kontrastprogramm. Sie führte im coolen Hosenanzug durch die Show.

Show 2

In der zweiten Show – dieses Mal ausnahmsweise an der Seite von Oliver Geissen (48) – entschied die gebürtige Österreicherin sich für einen coolen Spitzeneinteiler mit Marlene-Dietrich-Gedächtnis-Hose und legte damit einen Hammerauftritt hin.

Halbfinale

Zum Endspurt wurde es bei "Let's Dance" noch mal so richtig ausgefallen. Durch diese Black-Swan-Robe mit üppigem Federrock hat das Popsternchen dabei alle Blicke auf sich gezogen.

Show 8

In der nächsten Show war Victoria kleidertechnisch absolut auf Party eingestellt. Im blau-weiß-gestreiften Jumpsuit passte sie daher perfekt zu dem fröhlichen Motto des Abends: TV-Melodien.

Show 3

Auch bei der nächsten Runde im Tanzwettbewerb setzte Vici wieder auf einen stylishen Einteiler. Bei dem schwarzen Glitzer-Look stach dieses Mal aber vor allem die große Rüsche auf der Schulter ins Auge.

Show 7

Ein hautenges Kleid mit einer ganzen Menge Bling Bling. So präsentierte sich die ehemalige Supertalent-Jurorin in der siebten Folge.

Show 4

In Folge Nummer vier stand dann aber wiederum ein eher klassisches Outfit auf dem Plan. Durch den Vokuhila-Schnitt konnte die 24-Jährige in ihrem ausgestellten Blumenkleid aber trotzdem ihre langen Beine zeigen.

Show 5

Mit ihrem pastellfarbenen Fächerkleid ging die Nachwuchsmoderatorin ein kleines Fashion-Wagnis ein – mit gemischten Reaktionen. Bei vielen Fans kam dieses Origami-Kleid nämlich überhaupt nicht gut an.

Show 9

In der Woche drauf stach Vici dann in knalligem Grün hervor. Aber vor allem die vielen Rüschenverzierungen machten aus der romantischen Robe ein kleines Fashion-Highlight.

Finale

Für das Finale hat Victoria noch einmal alle Register gezogen und präsentierte sich in einem glitzernden Traum in Rosa. Damit bildet das federnbesetzte Kleid den krönenden Abschluss für einen umwerfenden Kleidermarathon.

Show 6

Vielleicht fiel die Wahl bei der nächsten Show ja auch genau deshalb auf ein schlichtes rotes Kleid. Nur der hohe Beinschlitz sorgte hier noch einmal für einen richtigen Hingucker.

