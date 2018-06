Das ist er, der süße Baby-Boy von Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) – jedenfalls von hinten! Bereits vor gut einem Monat wurde das Moderatoren-Couple zu stolzen Eltern ihres kleinen Sohnemannes. Wie der Fratz aussieht, das behalten die beiden noch immer für sich: Jedes ihrer Nachwuchs-Schnappschüsse zeigt lediglich Ausschnitte ihres Söhnchens. Und auch auf Annemaries neuestem Foto sieht man ihn nicht komplett – dafür aber schon mehr als sonst!

Der Kleine scheint ein echt entspanntes Kind zu sein: Kaum auf den ersten Blick zu sehen, liegt das Baby gut eingewickelt auf einer Wolldecke und genießt die sommerliche Wärme. Mama Annemarie relaxt unmittelbar daneben und hält den seelenruhigen Moment auf ihrem heimatlichen Balkon auf einem Bild fest. Via Instagram schreibt die 40-Jährige dazu: "Perfekter Sonntag". So lässt es sich als Neu-Mama doch bestens aushalten.

Ihre Fans müssen sich also weiterhin gedulden, bis sie den Carpendale-Spross komplett zu sehen bekommen. Doch das stört sie ganz offensichtlich kein Stück – sie freuen sich über das, was sie kriegen: "Diese kleine, süße Portion Menschlein" und "Oh mein Gott, wie niedlich ist das denn? Euer Mini-C ist voll knuffig", kommentieren zwei Follower das Pic.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Sohn von Annemarie Carpendale im Juni 2018

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de