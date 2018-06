In Schweden wird man Avicii (✝28) auch nach seinem Tod nie vergessen – sein Name wird wortwörtlich weitergetragen! Im April hatte das überraschende Ableben des Star-DJs für einen großen Schock gesorgt: Nach jahrelangen Depressionen und gesundheitlichen Problemen hatte der Musiker sich vermeintlich das Leben genommen. Mit emotionalen Auftritten zollten seine Künstler-Kollegen ihm zuletzt mit Cover-Versionen seiner Songs immer wieder Tribut – und jetzt ließ sich auch das schwedische Königshaus etwas Besonderes einfallen: Sie benannten ein Pferd ihrer Leibgarde nach dem Verstorbenen!

Wie die berittene Garde der skandinavischen Royals, Beridna Högvakten, auf ihrer Facebook-Seite bekannt gab, fand die Benennung des "Pferdes des Jahres" in einem ganz zeremoniellen Rahmen statt. Vorschläge für einen Namen durften zuvor eingesendet werden, woraufhin der Titel "D'Avicii" gewann. Im Beisein der Eltern des DJs, Anki Lidén und Klas Bergling, wurde ein Vierbeiner der Reitstaffel auf den gewählten Namen getauft. "Die Kapelle spielte 'Hey Brother' von Avicii. Es war sehr festlich und gleichzeitig feierlich!", heißt es in dem Social-Media-Beitrag. Beim alljährlichen Pferdetransfer werden am Stockholmer Schloss die Tiere der königlichen Truppe übergeben.

Am gleichen Tag des Pferdetransfers hatte auch die Beerdigung des 28-Jährigen stattgefunden. Auf einem Friedhof in seiner Geburtsstadt Stockholm war Tim Bergling, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, im Kreise seiner Familie und Freunde beigesetzt worden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Michael Campanella / Getty Images Die königliche Leibgarde von Schweden

Facebook / Beridna Högvakten Das Pferd "D'Avicii" der königlichen Leibgarde Schwedens

Christopher Polk/Getty Images for MasterCard Avicii, Star-DJ

Wie findet ihr es, dass ein Pferd nach Avicii benannt wurde? Das ist eine tolle Geste. Das muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de