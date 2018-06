Diese Bilder liefern Einblicke in den Beziehungsalltag von Sarah Lombardi (25)! Vor genau einer Woche hat die Sängerin ihre Fans via Social Media mit dieser Nachricht überrascht: Rund anderthalb Jahre nach der schmutzigen Trennung von Nochmann Pietro Lombardi (26) ist Sarah wieder total in love. Nach einem ersten Schnappschuss, auf dem nur der tätowierte Arm ihres Freundes zu sehen war, gibt es jetzt endlich die ersten Pärchenbilder: Bilder, die Promiflash exklusiv vorliegen, zeigen: Hier räumen Sarah und ihr Roberto ganz entspannt Einkäufe aus dem Auto!

Sie sind eben auch ein ganz normales Paar – und als das können sie sich wenige Tage nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Beziehung auch verhalten. Nachdem sich die beiden bereits Anfang des Jahres kennengelernt hatten, wollten sie erst eine Chance haben, sich privat und fernab der Öffentlichkeit kennenzulernen. Jetzt sind sich beide aber sehr sicher, wie Sarah kürzlich der Bild verriet: "Es ist schön, dass man mir ansieht, wie es mir geht. Ich möchte mit jemandem gemeinsam alt werden. Gerade fühlt sich das alles sehr schön an."

Ob die beiden wohl gerade vom Shoppen für Alessios Geburtstag am 19. Juni kommen? Schließlich befindet sich im Kofferraum des Autos ein Heliumballon. Es wäre aber natürlich auch möglich, dass dieser noch ein Überbleibsel vom 30. Geburtstag von Sarahs Cousine ist, die ihren Ehrentag am gleichen Datum wie Pietro gefeiert hat.

Fest steht: Der Beziehungsalltag steht dem Paar auf jeden Fall richtig gut!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Promiflash Sarah Lombardi und Roberto

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi und Sohn Alessio im Heidepark Soltau

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de