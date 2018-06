Sechs Wochen haben die Fans diesem Abend entgegengefiebert: das Finale von Bachelor in Paradise. Heute Abend wird sich entscheiden, welches Paar die Show gewinnen und damit auch die Chance auf die große Liebe abseits der Kameras haben wird. Kurz vor den eigentlich so romantischen Stunden überschattet nun jedoch eine böse Vermutung das paradiesische Idyll: Treibt Kandidatin Evelyn Burdecki etwa ein falsches Spiel mit ihrem Turtelpartner Domenico De Cicco, um in der Sendung möglichst weit zu kommen?

Eine vermeintliche "alte Freundin" der Blondine soll jetzt gegenüber OK! ausgepackt haben. "So wie ich Evelyn kenne, nutzt sie Domenico nur aus", behauptete die Insiderin. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin wolle unbedingt berühmt werden und habe sich deshalb auf die Flirterei mit dem Italiener eingelassen. "Aber ich bin mir sicher, dass sie sich nach der Sendung wieder ganz schnell von ihm abwenden wird", vermutete die Quelle des Magazins weiter.

Auch Ex-Bachelor-Kandidatin Janine Christin Wallat zog die Zuneigung der Show-Kandidaten in Zweifel: "Also bei einem Paar im Finale, das wird auch jeder merken, sticht es nachher ziemlich heraus, dass sie beide nur ihre Karriere pushen möchten", war sich die ehemalige Buhlerin um das Herz von Daniel Völz (33) sicher. Ob sie damit ebenfalls auf Evelyn und Domenico anspielte? Das ließ Janine Christin bislang offen.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, deutscher Reality-Star

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de