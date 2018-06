Seine Mädels sind sein größtes Geschenk! Gewiss, als einziger Hahn im pinken Cordalis-Katzenberger-Korb hat es Lucas Cordalis (50), der Mann von Daniela Katzenberger (31) und Papa der kleinen Sophia (2), nicht immer leicht. Seinen beiden Damen liest der Musikproduzent jeden Wunsch von den Lippen ab. Und auch wenn die weibliche Fraktion im Hause eindeutig das Zepter in der Hand hat, steht dem Familienoberhaupt das Glück ins Gesicht geschrieben. Sein aktueller Post beweist: Seine Family ist sein Ein und Alles.

Auf Instagram gewährt der Sohn von Costa Cordalis (74) seinen Fans regelmäßig Einblicke in seinen Alltag mit seinen Liebsten. Am Montag begeisterte er mit einem Foto, das ihn gemeinsam mit der pfälzischen Kultblondine und dem gemeinsamen Töchterchen am Hafen zeigt. Der 50-Jährige trägt seine kleine Prinzessin auf dem Arm, Dani schmiegt sich an die beiden und legt ihren Arm liebevoll um ihren Gatten. Alle drei verzaubern mit strahlendem Lächeln – Harmonie pur bei dem Dream-Trio. "Ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche", schrieb Lucas dazu.

Dass das Übermaß an Weiblichkeit nicht spurlos am einzigen Mann im Hause vorbeigeht, durften die Instagram-Follower der Katze in der Vergangenheit bereits erfahren: Auf dem pinken Bügelbrett glättet Lucas sogar Unterhosen und beweist damit wahre Hausmannqualitäten.

Instagram / lucascordalis Sophia Cordalis und ihr Papa Lucas Cordalis

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis an ihrem Hochzeitstag

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis

