Babyfreuden bei Anna Maria Damm (22)! Die YouTuberin schwebt gerade im siebten Nachwuchshimmel: Die Influencerin ist am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Schatz Julian Gutjahr (21) kann die Beauty nach einer langen Schwangerschaft endlich ihr Töchterchen Eliana in den Armen halten. Für die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist jeder Moment mit ihrem Spross etwas Besonderes – deshalb feiert sie auch wenige Tage nach der Geburt ein kleines Jubiläum mit ihrer Süßen!

"Mein Mädchen! Heute ist sie fünf Tage alt", schwärmt die Neu-Mama auf Instagram über ihre kleine Eliana. Die stolze Anna Maria postet dazu auch ein unheimlich süßes Pic: Die Brünette sitzt darauf ganz lässig auf ihrem Bett und hält ihr Mädchen im Arm. Dabei blickt der Webstar liebevoll auf seinen Nachwuchs – und wirft dem Sprössling einen Kussmund zu.

Dieses Foto gibt bisher am meisten von Anna Marias Tochter preis: Ihr kleines Köpfchen ist nämlich überaus gut zu erkennen. Zuvor hat die Netzschönheit lediglich Elianas kleine Händchen und ihr Ohr der Öffentlichkeit gezeigt. Die Fans der 22-Jährigen warten nun ungeduldig auf ein Foto, auf dem das Gesicht des Mädchens zu erkennen ist.

Instagram / annamariadamm Erstes Familienfoto von Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und der kleinen Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im letzten Schwangerschaftsmonat

Instagram / annamariadamm Die Hände von Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihrem Töchterchen Eliana

