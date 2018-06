Wenn das keine Liebe für die Ewigkeit ist! Seit dem großen Finale von Bachelor in Paradise ist bei Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco klar: Die beiden haben sich ineinander verliebt! Denn nachdem es auf der Liebesinsel heftig zwischen der Blondine und dem Südländer gefunkt hat, verließen sie gemeinsam die thailändische Flirtoase. Auch nach den Dreharbeiten bleiben ihre Gefühle bestehen – sie sind offiziell ein Pärchen! Und wenn es nach Evelyn geht, soll ihre gemeinsame Zeit auch noch ganz lange weiter bestehen!

Auf Instagram macht Evelyn ihrem Domenico mit einem Throwback-Pic eine süße Liebeserklärung. Das Bild zeigt die Turteltauben bei ihrem finalen "Bachelor in Paradise"-Date auf Koh Samui – beim Bungee Jumping. "Das war vor unserem Sprung in eine gemeinsame Zukunft. Ihre könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Kribbeln ich im Bauch hatte, aber wir haben es am Ende einfach gemacht. Ich freue mich auf ganz viele schöne Momente," schwärmt die Reality-TV-Queen.

Die Neu-Verliebten sprechen auch schon intensiv über ihre Zukunft als Couple. Beim Thema Kinder sind sich die Düsseldorferin und der Frankfurter auch einig – sie wollen eine ganze Horde an Nachwuchs! Im RTL-Interview offenbart Evelyn: "Ich möchte Fünflinge. Er ist ja Italiano und dann meine Sommersprossen – das würde süß aussehen!"

