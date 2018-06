Wow, ist die groß geworden! Alana Thompson (12) ist seit 2012 aus der US-amerikanischen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mit dem Spitznamen Honey Boo Boo trat das damals sechsjährige Mädchen in der Sendung "Toddlers & Tiaras" bei Kinderschönheitswettbewerben an. Später bekam sie ihre eigene Spin-off-Serie "Hier kommt Honey Boo Boo". Mittlerweile ist der quirlige Zwerg schon fast ein Teenager und kaum wiederzuerkennen.

Nach dem Ende des Formats 2014 startete im vergangenen Jahr eine neue Show um Alana und ihre Familie. Ihre bis dahin übergewichtige Mutter June Shannon nahm nämlich über 130 Kilo Gewicht ab. Zu Promozwecken für die zweite Staffel von "Mama June: From Not to Hot" kamen die beiden Ladys nach New York. Auf den Paparazzi-Bildern ist deutlich zu erkennen, dass die ehemalige Mini-Beauty-Queen Alana mittlerweile zur Frau heranwächst – ihr breites Lächeln trägt sie aber noch immer.

Mama June und ihren Töchtern stehen auch in diesem Jahr wieder aufregende Zeiten bevor. Wie im Trailer zur Serie bereits zu sehen war, will die Blondine mit Alana an einem Mutter-Tochter-Schönheitswettbewerb teilnehmen. Außerdem scheint die Vierfachmutter ihren neuen Freund heiraten zu wollen.

Splash News Alana Thompson alias Honey Boo Boo und Mama June Shannon in New York

Anzeige

Splash News Alana Thompson alias Honey Boo Boo in New York 2018

Anzeige

Splash News / @Parisa Honey Boo Boo und June Shannon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de