Will Daniela Katzenberger (31) ihr Markenzeichen ändern? Die Frau von Lucas Cordalis (50) ist für ihre platinblonde Mähne bekannt – trotzdem experimentiert sie gerne mal mit anderen Farben herum: So wie vergangenen Montag, als sie sich ein teilweise brünettes Haarteil aufsetzte. Spielt sie etwa mit dem Gedanken, ihren Look dauerhaft zu verändern? Jetzt hat sich die Katze schon wieder eine braune Perücke aufgesetzt!

Auf einem Schnappschuss, den die Kultblondine vergangenen Mittwoch in ihrer Instagram-Story postete, trägt sie einen ulkigen dunklen Haaraufsatz. Der erinnert verdächtig an eine berühmte Promifrisur – "Vielleicht im Atze Schröder Style", schrieb Dani dazu. Da hat die Katze wohl mal wieder nur rumgealbert! Auch wenn sie scheinbar mit dem Gedanken von einer dunkleren Mähne spielt, wird sie sich vermutlich keine Dauerwelle verpassen lassen.

Auch mit dieser Farbe hat Daniela kürzlich rumexperimentiert: knallpink! Diese Perücke hat sich der TV-Star für ein Event der Show "Starlight Express" aufgesetzt – damit erfüllte sich die 31-Jährige einen echten Kindheitstraum, denn sie sei schon immer ein Fan des Musicals gewesen, wie sie Promiflash im Interview verriet. Welche Haarfarbe findet ihr denn am Besten an Dani? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

