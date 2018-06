Kylie Jenner (20) brachte Anfang des Jahres ihr kleines Töchterchen Stormi zur Welt. Ihr zuckersüßes Wunder präsentierte die Unternehmerin bisher stolz im Netz. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die Influencerin hat fast alle Pics, auf denen man ihre Tochter von vorne sieht, von ihren Social-Media-Plattformen gelöscht – und möchte auch keine weiteren veröffentlichen. Ob sich wohl ihr Schatz und Baby-Daddy Travis Scott (26) an Kylies Vorgaben halten wird? Zumindest postete er vor Kurzem ein neues Stormi-Foto!

Der Rapper teilt den liebevollen Schnappschuss mit seiner Tochter in seiner Instagram-Story. Doch darauf präsentiert der "Antidote"-Interpret nicht etwa das Gesicht seines Mädchens, sondern hält sich an den Wunsch seiner Liebsten, die Privatsphäre ihres Sprosses zu wahren. Auf der Aufnahme sind lediglich Stormis Beine und ihre Füßchen zu sehen, die in schicken rot-weißen Sportschuhen stecken – die gleichen, die auch ihr Papa trägt.

Hinter Kylies neuen, drastischen Foto-Regeln steckt wahrscheinlich ein ernster Hintergrund. Wie ein Bekannter der Selfie-Queen der Zeitung The Sun verraten hat, wolle die Dunkelhaarige ihr Kind vor Gefahren schützen – einige Internet-Trolle sollen Stormi beleidigt und beschimpft haben, andere User drohten in ihren Kommentaren, das Baby zu kidnappen.

