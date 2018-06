Folgt nach dem Liebes-Outing der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich? Seit Anfang Juni ist es offiziell: Sarah Lombardi (25) ist wieder vergeben. Mit Roberto führt die Sängerin bereits seit einem halben Jahr eine Beziehung, doch bisher ist nur wenig über ihn bekannt. Im Promiflash-Interview erklärte Sarah, dass ihr Schatz sich freue, dass sie durch ihren Beruf im Rampenlicht steht. Doch dem ganzen Medienrummel wolle er fernbleiben. "Er ist eben keiner, der in der Öffentlichkeit steht, möchte es auch eigentlich gar nicht [...] und so wird es auch weiterhin bleiben", verriet die 25-Jährige bei der Geburtstagsgala von "Starlight Express" in Bochum.



