Sie schweben im absoluten Liebeshimmel: Johannes Haller und Yeliz Koc (24)! Die beiden TV-Bekanntheiten lernten sich im RTL-Kuppelformat Bachelor in Paradise kennen. Während der Dreharbeiten flirteten beide noch verlegen miteinander, tauschten sogar in Folge eins und zwei die begehrten Liebesschnittblumen aus – doch erst nach der Show verliebten sich die Turteltauben. Jetzt gehen sie offiziell als Paar durchs Leben. Und Johannes kann sein Glück darüber kaum fassen, wie er seiner Angebeteten nun in einer süßen Liebesbotschaft gesteht!

In seinem aktuellen Instagram-Post denkt der Blondschopf voller Nostalgie an die erste Begegnung mit seiner Yeliz zurück: "Es war die erste Rose in der Geschichte von 'Bachelor in Paradise', die ich damals überreichen durfte. Diese Rose ließ unsere gemeinsame Reise beginnen. Den kurzen Weg zu gehen, ist sehr einfach, aber wir Menschen lieben die Umwege. Liebe muss erwandert werden. Wir gehen ab jetzt nicht mehr allein." Der einstige Bachelorette-Boy legte sich bei den Dates mit seiner Traumfrau nach der Show richtig ins Zeug – bei traumhaften Riesenradfahrten oder innigen Spaziergängen sprang dann der Funke über.

Der Unternehmer möchte seiner 24-jährigen Freundin nun die Welt zu Füßen legen. Während eines Kirmes-Dates mit Yeliz gewann Johannes einen Stoffbären für seine Herzdame und gab in seiner Instagram-Story eindeutig zu verstehen: "Die Aufgabe eines Mannes ist es, jeden Morgen aufzustehen und ein Mädchen glücklich zu machen."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Monaco

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller

