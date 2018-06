Sie sind das absolute Traumpaar der ersten Staffel von Bachelor in Paradise: Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki. Schon von der ersten Folge an schienen die beiden nur noch Augen füreinander zu haben, gaben sich stets gegenseitig die Rose und beschlossen im Finale, die Show als Couple zu verlassen. Auch einige Wochen nach den Dreharbeiten ist die Euphorie noch nicht abgeklungen: Domenico machte seiner Evelyn nun ein süßes Liebesversprechen!

Zwar könne der heißblütige Italiener seiner Liebsten kein Leben im Luxus ermöglichen, dafür wartete er aber mit etwas sehr viel Wertvollerem auf. "Ich kann ihr keine Millionen bieten, aber ich biete ihr einen Menschen, der für sie da ist. Der auch in schwierigen Situationen für sie da ist. Das kann ich ihren Eltern versprechen", säuselte Domenico im Bild-Interview. Ihrer Familie wolle Evelyn ihre Kuppelshow-Eroberung allerdings erst vorstellen, wenn sie einen Verlobungsring am Finger stecken hat. Ist die Romanze etwa bereits so ernst?

Zwar scherzen die beiden im Interview immer wieder über bevorstehende Hochzeitspläne – was ihren Beziehungsstatus angeht, rudert Domenico allerdings etwas zurück: "Wir legen uns noch nicht fest, ob wir zusammen sind. Aber wir sind definitiv auf dem richtigen Weg dahin. Ich sehe da ein riesiges Happy End kommen."

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de